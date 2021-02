Vigevano: Sacro Cuore, chiesa senza barriere

«Inclusione è la parola chiave di questa giornata – è stato l’intervento dell’assessore Marzia Segù – Scelgo di includere senza giudicare o discriminare. Di barriere da buttare giu ce ne sono tantissime, mentali e fisiche. Inclusione significa: rispetto, ascolto e accoglienza dell’altro. Aggregare, far partecipare chi quotidianamente rischia di essere lasciato ai margini. Ma per fare questo bisogna in primis essere interessati a capire la galassia dell’altro, cosa che fa quotidianamente don Stefano Targa, che si mette in ascolto per superare lo stigma e l’emarginazione. Grazie per avermi invitata perché mantenere attiva l’attenzione su questi temi e sensibilizzare il pubblico sono due importanti azioni che aiutano a costruire un futuro privo di barriere architettoniche. Fortunatamente esistono realtà virtuose che ben ci fanno sperare come questa. Questa opera – ha concluso l’assessore Segù – consente alle persone con disabilità motoria di condurre una vita indipendente con la possibilità di professare e partecipare alle funzioni religiose».

