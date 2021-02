Mortara, resistenza ai carabinieri: finisce in manette

Aveva trascorso la notte a bordo di un convoglio fermo alla stazione di Mortara. E quando ieri mattina il personale di Trenord lo ha invitato a scendere, lui si è rifiutato. Non solo. Al momento dell'intervento dei carabinieri non ha voluto declinare le sue generalità, ha minacciato i militari e ha tentato di fuggire. Bloccato, ha spintonato i carabinieri che lo stavano ammanettando.

Nel corso della colluttazione un sottufficiale ha riportato un trauma ad una spalla che i medici del Pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano hanno giudicato guaribile in 7 giorni. Per questo episodio i militari hanno arrestato A.S., 32 anni, sudanese senza fissa dimora, irregolare e con precedenti di polizia. Dovrà rispondere delle accuse di lesioni, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Il processo per direttissima è in programma oggi.