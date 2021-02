Covid-19: in Lombardia ricoveri in risalita

Sono 2.480, a fronte di 35.149 tamponi effettuati (22.540 molecolari e 12.609 antigenici) i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta al 7%. I decessi sono stati 43 per un totale di 28.146 dall'inizio della pandemia, mentre guariti e dimessi sono 1.091 più di ieri. In ospedale restano 3.917 persone (+91) delle quali 408 (+17) in terapia intensiva.

La provincia di Milano (+532) è quella con il maggior numero di nuovi casi, seguita da quella di Brescia (+506) e da quella di Varese (+425). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 109.

In tutto il Paese i nuovi contagi sono 13.314 (erano 9.630 ieri) con 356 decessi (erano 274) ed un tasso di positività al 4,4%. Guariti e dimessi sono 12.898 più di ieri mentre negli ospedali sono in aumento le degenze: quelle Covid ordinarie sono 18.295 (+140) mentre quelle in terapia intensiva sono 2.146 (+28). Ad oggi la prima dose del vaccino è stata somministrata a 3.647.651 persone e la seconda a 1.338.877 persone.