Covid-19: in Lombardia 3.310 nuovi casi e tasso di positività al 6,5%

Sono 3.310, a fronte di 50.268 tamponi effettuati (34.159 molecolari e 16.109 antigenici), i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 6,5%. I decessi sono stati 38, per un totale di 28.184 dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 2.762 più di ieri mentre negli ospedali restano 3.946 degenti (+29) dei quali 406 (-2) il terapia intensiva. Quella di Brescia (+901) è la provincia con il maggiore incremento di casi, seguita da quella di Milano (+773) e da quella di Monza e Brianza (+274). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 200.

In tutto il Paese i nuovi contagi sono 16.424 (erano 13.314 ieri) con 318 decessi (erano 356). Guariti e dimessi sono 14.599 nelle ultime 24 ore per un totale di 2.362.465 dall'inizio della pandemia. In ospedale ci sono attualmente 18.217 degenti (-78) dei quali 2.157 (+11) in terapia intensiva.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose del vaccino 3.754.463 persone e la seconda 1.345.839.