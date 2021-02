Clir: salta l'assemblea di sabato a Mede

L'assemblea dei soci di Clir era in programma per sabato mattina al teatro Besostri di Mede. Oggi (giovedì), il presidente di Clir Federica Bolognese ha inviato ai sindaci la comunicazione con la revoca della convocazione, anche in considerazione dei provvedimenti che hanno collocato Mede in fascia rossa a causa della situazione pandemica.

All'ordine del giorno c'era la discussione sul futuro di Clir, con la votazione sulla liquidazione della società. Su richiesta del Comitato di controllo analogo, i soci sono stati invitati a ritrovarsi ugualmente sabato mattina, alle 10 in auditorium a Mortara, per un incontro informale.