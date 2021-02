Sono stati inaugurati oggi pomeriggio (giovedì) due nuovi impianti di erogazione dell'acqua potabile: in corso Genova, all'ex dazio (in prossimità dei giardini degli Alpini), e alla frazione Piccolini. Le altre case dell'acqua si trovano in piazza Calzolaio d'Italia e in viale Lombardia. Nel video, gli interventi del sindaco Andrea Ceffa e dell'assessore Andrea Sala.