Covid-19: in Lombardia tasso di positività al 9,7%.

Sono 4.557, a fronte di 46.725 tamponi effettuati (34.454 molecolari e 12.271 antigenici) i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività sale al 9,7%. I decessi sono stati 48 per un totale di 28.275 dall’inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 1.071 più di ieri mentre aumentano i ricoveri: quelli Covid ordinari sono 4.043 (+10) dei quali 416 (+9) in terapia intensiva. La provincia di Milano con i suoi 1.145 casi (di cui 457 a Milano città) è quella che registra l’incrementi maggiore, seguita da quella di Brescia (+918) e da quella di Monza e Brianza (+505). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 220.

In Italia sono 20.499 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore con il tasso di positività che si assesta al 6,3%. I decessi sono stati 253 (erano 308 ieri) mentre guariti e dimessi sono 11.714 più di ieri. In ospedale restano 18.292 persone (+35) quelle quali 2.194 (+26) in terapia intensiva.

Le persone che hanno ricevuto la prima dose del vaccino sono 3.998.727 mentre la seconda dose è stata somministrata a 1.370.373 persone.