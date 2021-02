Mortara, rapina la tabaccheria: i carabinieri lo arrestano

E' entrato in una tabaccheria di corso Torino facendo intendere al titolare di avere un'arma nella tasca destra del giubbotto. Si è fatto consegnare il denaro custodito in cassa, 3 mila euro, poi ha tentato di allontanarsi. Ma il coraggioso tabaccaio lo ha inseguito e bloccato. Poi, con l'aiuto di un passante, lo ha trattenuto in attesa dei carabinieri arrivati nel frattempo.

L'uomo, A.B., 41 anni, pregiudicato anagraficamente residente a Pomezia (Roma) ma di fatto senza fissa dimora, è stato arrestato ieri pomeriggio per rapina. Questa mattina l'uomo è stato processato per direttissima e condannato alla pena di un anno e 2 mesi di reclusione.