Lotteria degli scontrini: «non è così che si contrasta l'evasione»

Lotteria degli scontrini, cosa ne pensano gli italiani? I commercianti non sono troppo contenti, ritenendola una misura inutile.

"Non è così che si contrasta l'evasione fiscale - conferma Gian Pietro Guatelli, presidente di Ascom Pavia - I grandi evasori sono altrove, non certo in corso Cavour o in Strada Nuova".

E ancora: "non era certo il momento di penalizzarci ulteriormente", è il parere di molti commercianti.