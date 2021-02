Covid-19: in Lombardia 4.191 positivi e 49 decessi

Sono 4.191 i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore a fronte di 45.865 tamponi effettuati. Il tasso di positività si attesta al 9,1%. I decessi sono stati 49 mentre guariti e dimessi sono 1.695 più di ieri. Negli ospedali restano 4.062 persone (+28) delle quali 435 (+19) in terapia intensiva. La provincia di Milano conta 1.138 nuovi positivi, quella di Brescia 955 e quella di Monza e Brianza 401. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 169.

In tutto il Paese i nuovi casi sono 18.916 con 280 decessi ed il tasso di positività al 5,8%. Guariti e dimessi sono 11.320 più di ieri mentre aumentano le degenze ordinarie, oggi 18.372 (+80), e anche quelle in terapia intensiva (2.216, +22). Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 4.202.945 persone e la seconda 1.389.876 persone.