Vigevano, branco di cinghiali attraversa la ex-statale: automobilista non riesce ad evitarlo

Si sono visti sbucare all'improvviso dal buio un branco di cinghiali che hanno attraversato la ex-statale 494 nella zona di via dello Scoglio, al confine del territorio di Vigevano. E non sono riusciti ad evitarli. Padre e figlia, 52 e 19 anni, sono finiti al Pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano per lo shock e per gli effetti dell'apertura di entrambi gli airbag della loro Renault Talisman.

L'incidente è accaduto ieri sera intorno alle 21.20. L'animale centrato è morto e l'auto ha riportato danni alla zona anteriore destra. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta una pattuglia della polizia locale.