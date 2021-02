Questa mattina nella sede della Croce Azzurra di Vigevano, in via Valletta Fogliano, una donazione importante di materiale sanitario, frutto di un progetto dal titolo: "Leo for Safety & Sicurity".

Ai nostri microfoni il presidente del Leo Club Filippo Piccolini e la presidente della Croce Azzurra, Laura Avico.

Presenti anche il vicepresidente del Leo Club, Domenico Valle e il consigliere Alberto Bozzolan.