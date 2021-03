Covid-19, in Lombardia aumentano i contagi

Aumentano contagi e ricoveri in Lombardia che da domani diventerà zona arancione. Sono stati 3.529, a fronte di 37.251 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore con un tasso di positività del 9,5%. I decessi sono stati 37 mentre guariti e dimessi sono 865 più di ieri. In ospedale restano 4.118 pazienti (+56) dei quali 426 (-9) in terapia intensiva. In provincia di Brescia i nuovi positivi sono 1.016, in quella di Milano 1.003. I nuovi positivi in provincia di Pavia sono 144.

In tutto il Paese i nuovi contagiati sono 17.455 con un tasso di positività del 6,7%. I decessi sono stati 192. I ricoveri ordinari sono 18.638 (+266) dei quali 2.231 (+15) in terapia intensiva. Guariti e dimessi sono 6.847. Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 2.885.139 persone, il 4,84% della popolazione e la seconda 1.398.786, il 2,35% della popolazione.