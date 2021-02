Non ce l'ha fatta Costantino Sciarra, 48 anni, l'uomo rimasto vittima di un incidente avvenuto ieri sera lungo la provinciale 194 in territorio di Mede. Ricoverato in gravissime condizioni è deceduto poco dopo.

Con la auto era andato dritto alla rotatoria e si era ribaltato più volte, fermandosi a 150 metri dal punto dell'impatto.