Parroco positivo al Covid, chiesa bloccata

Il parroco ha il Covid: chiesa chiusa e fedeli in quarantena fiduciaria. Accade a Zeme. Giovedì il tampone di don Enea Cassinari è risultato positivo. Da qui la decisione di bloccare tutto, in attesa della sua guarigione e della sanificazione dei locali. Gli ambienti sono considerati poco sicuri anche per eventuali sacerdoti sostitutivi. Le condizioni di Cassinari sono in miglioramento.

Oggi, domenica, non risultavano sintomatici tra i partecipanti alle ultime messe, ma gli esiti dei tamponi dovevano ancora arrivare.

In paese sono in isolamento una ventina di persone totali.