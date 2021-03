Mede, la situazione migliora: da giovedì in fascia arancione rafforzata

Il Comune di Mede passerà dalla fascia rossa a quella arancione rafforzata a partire dal 4 e fino all’11 marzo. Lo stabilisce una delle tre nuove ordinanze firmate dal governatore della Lombardia, Attilio Fontana, nell'ottica del consolidamento delle misure di prevenzione e contrasto al Covid-19. Il provvedimento è stato assunto alla luce del miglioramento della situazione epidemiologica. Stessa indicazione per i Comuni di Bollate e Viggiù

Nella fascia arancione rafforzata entrano da mercoledì e per una settimana anche tutti i Comuni della provincia di Como; diciotto Comuni della provincia di Mantova e otto Comuni della provincia di Cremona compreso il capoluogo.

In provincia di Pavia zona arancione rafforzata per Casorate Primo, Trovo, Trivolzio, Rognano, Giussago, Zeccone, Siziano, Battuda, Bereguardo, Borgarello, Zerbolò e Vidigulfo.

In provincia di Milano l’ordinanza riguarda i Comuni di Motta Visconti, Binasco, Besate, Truccazano, Melzo, Liscate, Pozzuolo Martesana, Vignate, Rodano e Casarile. In tutti questi Comuni viene istituita la didattica a distanza per le scuole dell’infanzia, le primarie e le secondarie e con l’esclusione degli asili nido.