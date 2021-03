Covid-19: in Lombardia 2.135 nuovi casi e tasso di positività al 10,3%

Sono 2.135, a fronte di 20.571 tamponi effettuati (16.869 molecolari e 3.702 antigenici), i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nella ultime 24 ore. Il tasso di positività sale al 10,3%. I decessi sono stati 42 per un totale di 28.403 dall'inizio della pandemia mentre i guariti ed i dimessi sono 3.432 rispetto al giorno precedente. Aumentano però i ricoveri: negli ospedali i degenti ordinari sono 4.224 (+106) dei quali 441 (+15) in terapia intensiva. Quella di Milano è la provincia che fa registrare il maggiore incremento di casi (+770 dei quali 281 a Milano città), seguita da quella di Brescia (+497) e da quella di Bergamo (+275). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 83.

In tutto il Paese i nuovi casi sono 13.114 con 246 decessi ed il tasso di positività che sale al 7,7%. Guariti e dimessi sono 10.894 più di ieri mentre in ospedale i ricoverati sono 19.112 (+474) dei quali 2.289 (+58) in terapia intensiva. Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 4.354.008 cittadini e la seconda 1.411.663 persone.