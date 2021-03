Covid-19: in Lombardia 3.762 positivi e tasso all'8,9%

Sono 3.762 a fronte di 42.052 tamponi effettuati (25.988 molecolari e 16.064 antigenici) i nuovi positivi in Lombardia registrati nelle ultime 24 ore con il tasso di positività all'8,9%. I decessi sono stati 55 per un totale di 28.458 dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 1.019 in più di ieri mente aumentano i ricoveri: quelli ordinari sono 4.408 (+184) mentre quelli in terapia intensiva sono 476 (+35). La provincia di Brescia (+844) è quella con l'incremento maggiori di casi, seguita da quella di Milano (+767) e da quella di Varese (+564). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 148.

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 17.083 con 434 decessi ed un tasso di positività al 5,1%. Guariti e dimessi sono 10.057 più di ieri mentre tornano a salire le degenze: quelle ordinarie sono 19.570(+458) mentre quelle in terapia intensiva sono 2.327 (+38).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 3.009.454 persone (il 5,05% della popolazione) e la seconda 1.424.677 (il 2,39% della popolazione).