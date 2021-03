Pieve del Cairo, non collabora con i carabinieri: denunciata per favoreggiamento

La sua Ford Fiesta era stata utilizzata per compiere un furto. Ma alla richiesta dei carabinieri di fornire indicazioni su chi l'avesse in uso il giorno del fatto, non ha risposto coprendo di fatto l'autore del reato. Così i militari di Gropello hanno denunciato a piede libero per favoreggiamento personale una donna di 35 anni di Pieve del Cairo.

L'episodio in questione era avvenuto lo scorso 8 febbraio quando ad un operaio di 59 anni erano stati sottratti i documenti e l'attrezzatura da lavoro che si trovavano nel suo furgone parcheggiato in strada. Le indagini dei carabinieri del maggiore Paolo Banzatti hanno consentito di identificare l'auto utilizzata dal ladro e risalire alla proprietaria che però non ha voluto collaborare ed è andata incontro al provvedimento.