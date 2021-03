Vigevano: altre 8 sanzioni ai furbetti dei rifiuti

Tra gennaio e febbraio sono stati sanzionati 8 soggetti, sorpresi ad abbandonare illecitamente rifiuti di vario genere. Sono gli ultimi risultati della task force – composta da polizia locale, ufficio ecologia e Asm Isa – voluta dall'amministrazione Ceffa.

I risultati degli ultimi controlli, effettuati anche con il posizionamento di fototrappole e con appostamenti in borghese degli agenti del Comando di via San Giacomo, sono stati presentati questa mattina (mercoledì) nel corso di una conferenza stampa (nella foto in alto) in Comune, alla presenza del sindaco Andrea Ceffa e degli assessori Nicola Scardillo (polizia locale) e Daniele Semplici (ambiente).

