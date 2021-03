Vigevano, spacciava in cascina: agricoltore in manette

I carabinieri, che lo stavano tenendo d'occhio da tempo dopo aver notato movimenti sospetti di giovani consumatori di droga nei pressi della sua abitazione, lo hanno arrestato ieri mattina per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio e per la detenzione illegale di munizioni. A finire in manette stato D.G.P., 64 anni, agricoltore pregiudicato. Nel corso della perquisizione della sua cascina e delle relative pertinenze, i militari del maggiore Paolo Banzatti hanno sequestrato 254 grammi di marijuana, 5 grammi di cocaina, 33 grammi di hashish e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

Inoltre hanno rinvenuto 13 cartucce da caccia calibro 12 detenute senza autorizzazione. Dopo l'arresto l'uomo è stato accompagnato in carcere a Pavia dove resta detenuto a disposizione dell'autorità giudiziaria.