Cassolnovo, iniziate le operazioni di recupero del Tir uscito di strada lungo la provinciale

Sono iniziate nel primo pomeriggio le operazioni di recupero del Tir uscito di strada questa mattina sulla provinciale in territorio di Cassolnovo. L'intervento richiederà alcune ore. Nel frattempo il traffico in movimento sull'asse Vigevano-Novara verrà deviato nell'abitato di Cassolnovo. La situazione dovrebbe normalizzarsi in serata.

Restano regolarmente transitabili la provinciale 192 per Gravellona e la provinciale 206 dalla rotonda di via Roma a quella di via IV Novembre.