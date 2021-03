Cassolnovo, Tir finisce in un campo: nel pomeriggio le operazioni di recupero

Un mezzo pesante si è ribaltato questa mattina poco prima delle 7.30 mentre stava percorrendo la provinciale 206 che lambisce l'abitato di Cassolnovo. Il conducente, un uomo di 40 anni, è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polstrada ed i vigili del fuoco.

Le operazione di recupero del Tir sono in programma nel pomeriggio a partire dalle 14.30 e richiederanno almeno 5 ore. In quel lasso di tempo i veicoli in transito sull'asse Vigevano-Novara saranno fatti transitare in paese. La circolazione da Vigevano sino alla rotatoria che conduce a Gravellona per il momento è regolare.