Covid-19: in Lombardia 5.174 nuovi casi e tasso di positività al 9,6%

Sono 5.174, a fronte di 53.563 tamponi effettuati (38.772 molecolari e 14.791 antigenici), i nuovi positivi registrati in Lombardia, che da mezzanotte passerà in zona “arancione rafforzato”, nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è del 9,6%. I decessi sono stati 59 per un totale di 28.577 dall'inizio della pandemia mentre guariti e dimessi sono 2.057 più di ieri. Sale ancora la pressione sulle strutture sanitarie: i ricoverati ordinari sono 4.735 (+190) dei quali 532 (+26) in terapia intensiva. Milano è la provincia con il maggiore incremento di casi (+1.200) seguita da quella di Brescia (+1.114) e da quella di Monza e Brianza (+475). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 313.

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 22.865 con il tasso di positività che passa dal 5,8% di ieri al 6,7% di oggi. I decessi sono stati 339 mentre guariti e dimessi sono 13.488 più di ieri. Aumentano i ricoveri che sono 20.157 (+394) dei quali 2.475 (+64) in terapia intensiva.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 3.324.369 di persone (il 5,57% della popolazione) e la seconda 1.517.624 di cittadini (il 2,54% della popolazione).