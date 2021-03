Da mezzanotte la Lombardia sarà in zona "arancione rafforzato"

Da mezzanotte la Lombardia passa in zona arancione rafforzato. L'ordinanza del governatore Attilio Fontana è atteso per le prossime ore. Il provvedimento si protrarrà sino al 14 marzo.

Il provvedimento, particolarmente restrittivo, impedisce lo spostamento al di fuori della regione e del proprio Comune di residenza; sarà consentito muoversi solo per comprovate ragioni di salute, lavoro e necessità inderogabili. Rimane in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 e resta in vigore l'obbligo di utilizzare le mascherine sui mezzi di trasporto.

Chiuderanno fino a data da definire le scuole di ogni ordine e grado e tornerà ala didattica a distanza. Bar e ristoranti resteranno chiusi e sarà consentita la sola attività da asporto rispettivamente sino alle 18 e alle 22; a domicilio sarà consentita sino a mezzanotte.

Resteranno aperti i negozi, ad eccezione di quelli situati nei centri commerciali nei giorni di sabato e domenica; restano aperte farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, negozi alimentari, tabacchi ed edicole.

Sono sospese le riaperture di mostre e musei e si fermerà anche l'attività sportiva: consentita unicamente quella in forma individuale ed esclusivamente all'aperto meglio se nei pressi della propria abitazione e nel rispetto delle distanze con obbligo di utilizzo della mascherina.

E' vietato infine raggiungere le seconde case ovunque siano situate salvo situazioni di assoluta necessità che dovranno essere autocertificate.