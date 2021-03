«Almeno una dose in vaccino a tutti entro fino giugno»

«Crediamo sia fondamentale poter garantire almeno una dose di vaccino a tutti i lombardi entro la fine di giugno». Lo dichiara la vicepresidente della Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti.

«Dobbiamo puntare – ha poi continuato – a dare una prima protezione a tutti i nostri cittadini, per evitare pressione sugli ospedali e soprattutto l’aumento dei decessi. Il nostro impegno oggi è di correre più veloci del virus. Cercare di anticiparlo. In modo da raggiungere con una sola dose la maggior parte della popolazione. Ben consapevoli, evidentemente, di lavorare per arrivare all’obiettivo finale della somministrazione di due dosi nel più breve tempo possibile, in un’ottica di sanità pubblica. Ho chiesto al Ministro della Salute, Roberto Speranza una circolare interpretativa nella quale si evidenzi che i medici di medicina generale sono chiamati e devono vaccinare. Tutti devono essere consapevoli di poter e dover essere un valore aggiunto per sconfiggere il Covid».

La vicepresidente Moratti ha poi affrontato la questione dell’erogazione dei ristori, dei bonus baby-sitting e della concessione dei congedi parentali in questo momento di difficoltà, chiedendo di intervenire con urgenza per far fronte alle ulteriori restrizioni.