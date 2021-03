Cocktail serviti ai tavoli: bar-gelateria chiuso 5 giorni, multati anche i clienti

Ieri pomeriggio (giovedì) i carabinieri hanno sanzionato il titolare di un bar-gelateria di via Emilia, a Voghera, sorpreso a servire bevande all’interno del locale, in violazione alle disposizioni in vigore per l’emergenza Covid. Diversi cittadini avevano segnalato uno strano via vai di persone, che entravano e uscivano dal bar. È quindi scattato un controllo.

I militari del Radiomobile hanno sorpreso tre clienti seduti a un tavolino, nascosto da un separè, mentre consumavano dei cocktail. Per l’esercente e i tre clienti sono scattate sanzioni da 400 euro l'una; è stata inoltre disposta la sanzione accessoria della chiusura del locale per 5 giorni.