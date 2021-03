Per l'8 marzo "Coltiviamo il rispetto"

Le aziende agricole di Campagna Amica, in occasone della festa della donna, destineranno i loro prodotti a chilometro zero ai centri antiviolenza del territorio, nell'ambito dell'iniziativa "Coltiviamo il rispetto": cooperativa Kore a Vigevano, Liberamente a Pavia e Chiara onlus a Voghera.

Sabato e domenica, nei mercati di Campagna Amica – a Pavia in piazza del Carmine e in via Pastrengo, a Vigevano in piazza Martiri della Liberazione e a Voghera in piazza Duomo – verrà inoltre offerto un omaggio floreale alle clienti.