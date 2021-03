La proposta è stata inoltrata in questi giorni all'amministrazione comunale e alla presidente della Commissione cultura, l'avvocato Roberta Giacometti, da Giuseppe Arancio, che sentiamo nell'intervista, per la realizzazione di un francobollo per celebrare i 530 anni di piazza Ducale. La richiesta dovrà ora essere inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico, per l'eventuale approvazione.