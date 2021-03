Gropello Cairoli, assembramento dentro il bar: sanzionati la titolare e 17 clienti

Il bar era apparentemente chiuso ma, all’interno, erano presenti 17 clienti che stavano consumando delle bevande. L’assembramento è stato scoperto ieri (venerdì) dai carabinieri della Compagnia di Vigevano, impegnati in un servizio ad alto impatto nei Comuni di Garlasco e Gropello Cairoli per verificare il rispetto delle normative anti-Covid.

La titolare del locale, situato a Gropello Cairoli, è stata sanzionata con una multa da 400 euro per non aver rispettato il divieto di somministrazione bevande all'interno del proprio locale, come previsto dalle disposizioni in vigore. Anche ciascuno degli avventori dovrà pagare una sanzione amministrativa di pari importo per non aver rispettato il distanziamento sociale e per non aver indossato la mascherina.