Ladri in fuga con motosega e attrezzi da lavori

Hanno probabilmente approfittato dell’assenza del proprietario di casa per entrare in azione. I malviventi hanno forzato la porta di ingresso, portandosi poi via diversi attrezzi da lavoro e una motosega. Sono quindi fuggiti via. L’episodio è avvenuto in un’abitazione di Remondò, frazione di Gambolò.

Il furto potrebbe essere stato commesso lo scorso mercoledì mattina; il valore stimato della refurtiva è di 300 euro. Il proprietario di casa ha poi denunciato l’accaduto ai carabinieri, che si stanno occupando degli accertamenti.