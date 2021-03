Raccolta fondi in ricordo di Alberto Piccolini

È stata lanciata alcune ore fa sulla piattaforma GoFundMe.com una raccolta fondi per ricordare Alberto Piccolini, il giovane arbitro 22enne deceduto in seguito a un grave incidente stradale avvenuto la scorsa domenica pomeriggio lungo la provinciale 183, a Gambolò.

«Alberto è stato figlio, fratello e nipote, amico ben voluto da tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo come un ragazzo puro – scrive l'amico che ha promosso l’iniziativa – Alberto prima di tutto era una persona unica, speciale, la nostra fonte di infinite risate. Grande appassionato di calcio, grazie alla sua perseveranza e passione è stato di grande ispirazione per molti ragazzi che, come lui nel 2017, hanno deciso di intraprendere la carriera come direttore di gara. Quanto accaduto ci ha privato della sua presenza a soli 22 anni, ma sarà sempre nei nostri pensieri e nei nostri cuori, non ci mancherà di sorriderlo ancora. Il nostro pensiero è rivolto ai familiari e ci uniamo a loro nel grande dolore della sua perdita, promuovendo questa raccolta fondi. L’intero ricavato verrà devoluto alla famiglia di Alberto. Un sentito ringraziamento a chiunque deciderà di donare e sostenere questa causa. I professori, i compagni, tutti i tuoi amici e conoscenti ti ricorderanno con affetto. Ci mancherai per sempre Picco».

Per ulteriori info: https://www.gofundme.com/f/raccolta-in-memoria-di-alberto-piccolini?utm_campaign=m_pd+share-sheet&utm_medium=copy_link_all&utm_source=customer