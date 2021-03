Elachem, sprint vincente contro Cremona (75-73)

La Elachem vince la battaglia contro Cremona (75-73) e chiude con due punti importanti la prima fase del campionato. I ducali confermano i progressi messi in mostra nelle ultime uscite e la giusta determinazione per portare a casa un successo per nulla banale. Anche perché contro la Ju.Vi è partita vera sino dalla contesa. Il primo quarto segna un assoluto equilibrio (23-21) con Vigevano che trova soluzioni sia dal perimetro che dal pitturato.

Il secondo periodo è ancora della Elachem (16-11 di frazione) con i duali che vanno al riposo con il vantaggio di 39-33 che dice come la partita viva di continui cambi di fronte. La circolazione della palla della formazione di casa non sarà ancora quello di inizio anno ma di certo è assai migliorata nelle ultime settimane con la ricerca con pazienza del tiro migliore.

Anche il terzo periodo se ne va in equilibrio (19-18) e si era nell’ultima frazione con ancora tutto da decidere. Vigevano sembra chiudere il discorso con tre missili di Passerini (13 punti) ma la Ju.Vi non muore: Kyuchnyk con canestro e fallo dà il vantaggio ai suoi (71-72 con 1’57” da giocare) ma Tassone trova la tripla che rimette avanti Vigevano (74-72). Masciarella fa solo 1 su 2 dalla lunetta e anche Rossi non va oltre il 50% e sul cronometro restano solo 3”, utili a Bona per tentare una preghiera allo scadere che va fuori bersaglio.