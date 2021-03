Sono 20765 i nuovi casi di Covid rilevati in Italia, dove il tasso di positività è salito al 7,6% (ieri 6,6). Ancora in crescita il numero dei ricoverati, sia nelle terapie intensive sia nei reparti ordinari. Nelle ultime 24 ore sono stati 207 i morti per Covid.

In Lombardia si sono registrati 4397 positivi (ieri 5658), su 42591 tamponi processati (ieri 58505); il tasso di positività in Regione è 10.3% (ieri 9.6%). In provincia di Pavia sono 233 i nuovi casi accertati, ieri erano stati 366. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva, dove ci sono 573 pazienti (+8); sono 5058 (+124) negli altri reparti. I decessi per coronavirus sono stati 33 (ieri 67), dall’inizio della pandemia 28738.