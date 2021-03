Vigevano: #morewoman perché la Madre Terra è Donna

Nessuna celebrazione in presenza a causa del Covid, ma l’amministrazione di Vigevano non ha rinunciato a organizzare una serie di iniziative, in collaborazione con le associazioni cittadine, per celebrare l’8 marzo. L’evento principale si chiama “#morewoman perché la Madre Terra è Donna”.

«Abbiamo voluto coinvolgere – ha spiegato l’assessore alle pari opportunità Nunzia Alessandrino – le scuole con un concorso di disegno. Hanno partecipato le classi terze delle scuole medie della città. Una giuria, composta da docenti di arte, ha selezionato l’opera vincitrice, realizzata da una studentessa della terza D della media Robecchi: Giulia Cappelletti. In palio, un buono spesa alla vincitrice e alla scuola, grazie alla sponsorizzazione di Asm energia». Per l’iniziativa, oltre al posizionamento di una panchina rossa lungo il viale della stazione, è stato realizzato anche un cortometraggio caricato sulla pagina YouTube del Comune.