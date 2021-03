Bambina di due anni trovata morta in casa

I carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso sono intervenuti questa notte, intorno all'una, in una abitazione di Cisliano. I militari sono passati dalla finestra e, una volta dentro, hanno trovato il corpo di una bambina di 2 anni, ormai priva di vita. La madre, una 41enne, era in stato di incoscienza. È stata trasportata all’ospedale di Magenta, dove si trova piantonata dai carabinieri.

Sul posto, oltre ai militari del nucleo investigativo e della Compagnia Abbiategrasso, il pubblico ministero della Procura di Pavia, il dottor Roberto Vincenzo Oreste Valli, e il medico legale. Al momento non sono note le cause della morta della minore, che non presenta evidenti segni di violenza sul corpo.