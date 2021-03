Coldiretti: 300 chili di prodotti ai Centri Antiviolenza di Pavia, Vigevano e Voghera

“La generosità delle aziende agricole di Campagna Amica e dei clienti dei nostri mercati è stata grande – sottolinea Stefano Greppi, Presidente di Coldiretti Pavia – e ci ha permesso di raccogliere un’ingente quantità di cibo da destinare alle donne assistite dai centri antiviolenza del territorio”.



Nel fine settimana i clienti dei mercati di Campagna Amica di Pavia (piazza del Carmine e via Pastrengo), Vigevano (piazza Martiri della Liberazione) e Voghera (piazza Duomo) potevano destinare parte della loro spesa alle donne in difficoltà. E stamattina tutti i prodotti a km zero raccolti sono stati portati nelle sedi dei centri antiviolenza LiberaMente di Pavia, alla cooperativa Kore di Vigevano e all’associazione Chiara onlus di Voghera, da anni impegnati contro la violenza sulle donne.



“In un momento in cui la pandemia ci costringe ancora alla distanza – spiega Silvia Garavaglia, responsabile Donne Impresa Coldiretti Pavia – abbiamo voluto creare un ponte per stare più vicino alle donne in difficoltà. Un ringraziamento va alle aziende agricole e ai clienti dei nostri mercati che ci hanno voluto sostenere in questa ulteriore iniziativa di solidarietà, che si aggiunge a tutte quelle già intraprese dalla nostra Organizzazione in questo periodo di difficoltà rese ancora più acute dall’emergenza sanitaria”.