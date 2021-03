Covid: in Italia superati i centomila decessi

In Italia si sono registrati 13902 nuovi casi (tasso di positività al 7,5%), con 318 decessi per Covid. Dall'inizio della pandemia sono stati superati i centomila morti (100103).

Sono 2301 i nuovi casi di Covid rilevati in Lombardia, su 22996 tamponi processati (di cui 19320 molecolari e 3676 antigenici rapidi); il tasso di positività è al 10%. In provincia di Pavia sono 43 i positivi individuati. Aumentano i ricoveri: sono 597 i pazienti in terapia intensiva (+24) e 500 negli altri reparti (+142). I decessi per Covid nelle ultime 24 ore sono stati 52, dall'inizio della pandemia in Regione 28790.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 676 di cui 230 a Milano città

Bergamo: 199

Brescia: 485

Como: 152

Cremona: 84

Lecco: 63

Lodi: 36

Mantova: 62

Monza e Brianza: 309

Pavia: 43

Sondrio: 65

Varese: 85