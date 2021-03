Sannazzaro: casa devastata da un incendio, famiglia in salvo

L'allarme è scattato intorno alle 9 di questa mattina (lunedì) in un'abitazione di via Pasubio, a Sannazzaro. All'origine dell'incendio ci sarebbe il surriscaldamento della canna fumaria. Le fiamme hanno completamente distrutto il tetto, rendendo inagibile l'immobile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con diverse squadre e mezzi da Voghera e Pavia, e la polizia locale. In salvo tutti i componenti della famiglia.