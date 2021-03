Covid-19:in Lombardia 4.084 nuovi positivi

Sono 4.084, a fronte di 47.619 tamponi effettuati (30.006 molecolari e 17.613 antigenici), i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all'8,5%. I decessi sono stati 63 per un totale di 28.853 dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 1.807 più di ieri mentre aumenta la pressione sulle strutture sanitarie: attualmente i ricoverati sono 5.416 (+216) dei quali 611 (+14) in terapia intensiva. La provincia di Milano è quella che registra l'incremento maggiore (+1.056), seguita da quella di Brescia (+729) e da quella di Varese (+563). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 224.

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 19.749 (erano 13.902 ieri) con 376 decessi (erano 318) ed un tasso di positività al 5,7%. Guariti e dimessi sono 12.999 più di ieri mentre in ospedale restano 22.393 degenti (+562) dei quali 2.796 (+56) in terapia intensiva.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 3.947.179 cittadini (pari al 6,62% della popolazione) e la seconda 1.721.194 (pari al 2,89% della popolazione).