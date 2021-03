Raggiro per la vaccinazione anti-Covid. Ats Pavia: «Attenzione agli sms-truffa»

Anche la campagna vaccinale che sta entrando nella sua fase più importante rappresenta lo spunto per tentare di truffare gli anziani. Ats Pavia comunica l'avvenuto blocco del tentativo di raggiro di persone anziane contattate mediante Sms per fissare l'appuntamento per la somministrazione del vaccino anti-Covid.

Il testo dell'sms è questo: «Per info e dettagli su come prenotare il vaccino anti-Covid over 80 chiama subito il 1240, un assistente personale è a tua disposizione h24 7 giorni su 7».

Ats Pavia raccomanda, a chiunque riceva un messaggio di questo tipo, di non dare seguito alla richiesta. Su questi fatti sono in corso le indagini delle forze dell'ordine.