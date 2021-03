Covid-19: in Lombardia 4.422 nuovi casi e 70 decessi

Sono 4.422 a fronte di 55.535 tamponi effettuati (35.963 molecolari e 19.572 antigenici) i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Nello stesso arco di tempo i decessi sono stati 70 per un totale di 28.923 dall'inizio della pandemia. Ad oggi il tasso di positività si attesta al 7,9%. Guariti e dimessi sono 1.628 più di ieri ma continuano ad aumentare le degenze: quelle ordinarie sono 5.584 (+168) delle quali 617 (+6) in terapia intensiva. La provincia di Milano è quella che fa registrare la crescita maggiore (+1.191) seguita da quella di Brescia (1.080) e da quella di Bergamo (+347). In nuovi positivi in provincia di Pavia sono 309.

In tutto il Paese i nuovi casi di Covid-19 sono 22.409 (erano 19.749 ieri) con 332 decessi (ieri sono stati 376). Guariti e dimessi sono 13.752 più di ieri mentre aumentano i degenti in terapia intensiva (+71). Il tasso di positività è oggi al 6,2% contro il 5,7% di ieri.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 4.157.014 di persone (il 6,97% della popolazione) e la seconda dose 1.794.018 di persone (il 3,01% della popolazione).