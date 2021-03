Covid, in Lombardia superati i 29mila morti

Sono 25673 i nuovi casi di Covid accertati in Italia (tasso di positività al 6,2%), dove si sono registrati 373 decessi per Covid.

In Lombardia risultano essere 5849 i nuovi positivi (tasso di positività al 9,4%, ieri 7,9%), a fronte di 62222 tamponi processati. In provincia di Pavia i casi nelle ultime 24 ore sono 439 (ieri 309). In terapia intensiva si trovano 645 persone (+28), 5718 negli altri reparti (+134). I decessi per Covid in Regione nell'ultimo giorno sono stati 81; complessivamente, dall'inizio della pandemia, sono stati superati i 29mila (29004).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.394 di cui 563 a Milano città

Bergamo: 338

Brescia: 1.124

Como: 396

Cremona: 228

Lecco: 208

Lodi: 87

Mantova: 258

Monza e Brianza: 570

Pavia: 439

Sondrio: 107

Varese: 602