Fermata alla guida di un veicolo sequestrato: nei guai 22enne di Mortara

Era alla guida della sua Fiat Punto nonostante il veicolo fosse sottoposto al vincolo di un precedente sequestro disposto da un altro organo di polizia. La giovane, una 22enne di Mortara, è stata fermata dai carabinieri durante un controllo stradale a Parona.

Ieri (mercoledì) la 22enne è stata denunciata dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Vigevano per il reato di violazione di sigilli. Sono inoltre state disposte la revoca della patente di guida e la confisca dell'auto. I militari dell'Arma hanno i segnalato in Prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti il passeggero, un 22enne di Vigevano: è stato trovato in possesso di 0,20 grammi di marijuana.