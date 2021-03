Lombardia: richiamato lotto di vaccino AstraZeneca

«La Direzione Generale Welfare – fanno sapere con una nota da regione Lombardia – ha ritirato a scopo precauzionale il lotto di vaccini AstraZeneca ABV2856 segnalato dall’Aifa».

Aifa ha emesso, in via precauzionale, un divieto di utilizzo del lotto su tutto il territorio nazionale, in seguito alla segnalazione di alcuni eventi avversi gravi. «Al momento – precisano dall’Agenzia italiana del farmaco – non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e tali eventi. Aifa sta effettuando tutte le verifiche del caso, acquisendo documentazioni cliniche in stretta collaborazione con i Nas e le autorità competenti. I campioni di tale lotto verranno analizzati dall’Istituto Superiore di Sanità. Aifa comunicherà tempestivamente qualunque nuova informazione dovesse rendersi disponibile».