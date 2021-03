Era stato sottoposto all'isolamento domiciliare dall'autorità sanitaria perché positivo al Covid. Ma l'uomo, un 33enne di Casorate Primo, è stato fermato dai carabinieri del Radiomobile mentre era in giro a piedi in via Tasso, a Pavia. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà; dovrà inoltre pagare una sanzione da 400 euro.