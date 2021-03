Covid-19: in Lombardia tasso di positività al 10,4%

Sono 6.262, a fronte di 60.954 tamponi effettuati (40.976 molecolari e 19.978 antigenici), i nuovi positivi registrati in Lombardia, che da lunedì passerà in zona rossa, nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta al 10,4%. I decessi sono stati 89 per un totale di 29.093 dall'inizio della pandemia mentre guariti e i dimessi sono 2.116 più di ieri per un totale di 535.077. Negli ospedali aumentano i ricoveri: sono 191 in più (5.909) quelli ordinari e 22 in più di ieri (667) quelli in terapia intensiva. Le province di Milano e Brescia sono oltre i mille nuovi casi, rispettivamente +1.617 e +1.118, seguiti dalla provincia di Varese (+610). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 346.

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 26.824 (erano 25.673) con 380 decessi (ieri sono stati 373) ed un tasso di positività al 7,2%. Guariti e dimessi sono 14.443 più di ieri mentre aumentano le degenze che ad oggi vedono 23.656 ricoveri ordinari (+409) e 2.914 in terapia intensiva (+226).

Al momento hanno ricevuto la prima dose di vaccino 4.403.377 persone, pari al 7,38% della popolazione, e la seconda dose 1.883.632 persone (il 3,16% della popolazione).