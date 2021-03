Elachem, per Nicolò Gatti stagione finita

Per lui la stagione è conclusa. Nicolò Gatti, 29 anni, ala grande della Elachem Vigevano, è stato sottoposto questa mattina ad un intervento in artroscopia alla spalla sinistra a causa del perdurare del dolore dopo la partita contro Piacenza.

Per il giocatore piemontese, fulcro del gioco della formazione di coach Paolo Piazza, l'annata sportiva si chiude qui. I tempi di recupero si annunciano infatti lunghi, nell'ordine di 5-6 mesi. In queste settimane la società ducale valuterà se e come riaffacciarsi al mercato alla ricerca di un giocatore per allungare le rotazioni in vista della seconda fase del campionato che scatterà il 21 marzo.