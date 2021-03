Occupazioni e veicoli abbandonati: protocollo d'Intesa Comune-Aler

Un protocollo di intesa con l'Aler di Pavia per affrontare, oltre al fenomeno dell'occupazione abusiva, anche quello dell'abbandono dei veicoli in disuso. E' la strada scelta dall'amministrazione comunale per prevenire e contrastare comportamenti contrari alla civile convivenza. Sarà creato un osservatorio che avrà il compito di rilevare le eventuali criticità nei fabbricati.

«Dal canto nostro – spiega l'assessore alla polizia locale, Nicola Scardillo – di concerto con l'ente gestore o proprietario degli immobili, promuoveremo una serie di attività della polizia locale, in particolare l'accesso agli spazi comuni per l'avvio delle procedure di alienazione dei veicoli abbandonati, siano essi registrati o meno e la verifica degli occupanti di fatto degli alloggi anche in orario serale. Le spese di rimozione dei veicoli – aggiunge Scardillo – saranno a carico dei proprietari o di Aler se verranno rinvenuti su spazi non pubblici».