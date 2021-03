Nasce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione residente: sportelli comunali chiusi per tre giorni

Gli uffici dell'Anagrafe del Comune di Vigevano resteranno chiusi al pubblico giovedì 18 marzo dalle 15.30 alle 17.30 ed il 24 e 25 marzo dalle 8 alle 13.30 per consentire l'aggiornamento dei software in concomitanza con l'introduzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), approvata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ottica di fornire una importante spinta innovativa nell'ambito dei servizi digitali in ambito pubblico.

Il nuovo sistema, superando l’attuale frammentazione dei sistemi demografici e delle banche dati in uso a livello locale, permetterà di disporre di una banca dati e di un sistema centralizzato in grado di garantire lo scambio informativo tra i Comuni, nell’ottica della semplificazione dei processi amministrativi, di una maggiore efficienza nei servizi della pubblica amministrazione, assicurando certezza, qualità, univocità e fruibilità del dato da parte dei soggetti pubblici, nonché l’allineamento delle basi dati locali e l’integrazione con basi dati di interesse pubblico.

Il disagio per l'utenza sarà comunque limitato in considerazione del fatto che la maggior parte delle attività di sportello avviene su prenotazione. L'apertura al pubblico dei servizi demografici riprenderà regolarmente dalle 15.30 alle 17.30 di giovedì 25 marzo.